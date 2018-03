Veröffentlicht am 14. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Technikkurs für junge Tüftler im Kompa Altenkirchen – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit dem Ev. Kinder- und Jugendzentrum Kompa einen „Tüftler-Workshop“ in Altenkirchen an. Junge Tüftler im Alter von acht bis 12 Jahren können am Freitag, 23. März von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 24. März von 09:30 bis 15:30 Uhr am Kurs teilnehmen.

Ob Lichtmaus, Solartüftler oder Mouse-Trapp-Racer: im Tüftler-Workshop wird Technik gebaut. Dabei wird immer die Werkstoffverarbeitung, beispielsweise Holz oder Metall, mit der Elektrik und Mechanik kombiniert. Den Ausgang bildet in der Regel ein Bausatz aus dem Lehrmittelbedarf, der für den vorgesehenen Zweck modifiziert wird. Den Teilnehmenden bleibt hierbei genügend Freiraum für eigene Ideen. Der zweitägige Workshop kostet 20 Euro. Infos und Anmeldung unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de oder telefonisch bei Jenny Weitershagen unter 0 26 81/ 81- 25 41.