Veröffentlicht am 14. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fit durch Bewegung – Gesundheitsprogramme beim DRK – Die Übungsleiter/innen vom DRK Kreisverband Altenkirchen trafen sich zur ersten Arbeitstagung. Die Bewegungsprogramme werden zunehmend ein wichtiges Angebot für die wachsende Zahl von Menschen, die mit Erkrankungen aktiv sein wollen oder die trotz Einschränkungen etwas für ihre Gesundheit tun wollen, z.B. für Senioren, chronisch Kranke oder diejenigen die einfach nur Spaß an der Bewegung haben. Problemen vorbeugen durch gezielte, vor allem aber konsequent durchgeführte Übungen für Gelenke, Rücken oder den ganzen Bewegungsapparat, das sollte das Ziel sein. Wohldosierte Übungen, angepasst an die körperlichen Eigenschaften der Teilnehmer/innen, aktivieren Körper und Geist. Darüber hinaus findet eine Gemeinschaft mit Gleichaltrigen in lockerer Runde mit Bewegung, Sport und Spaß statt! Weitere Informationen zur Gymnastik erhält man beim DRK Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner Telefon: 02681 80 06-44 (vormittags).