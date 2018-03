Auf Felgen weiter gefahren

Veröffentlicht am 14. März 2018 von wwa

BIRLENBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Im Rahmen der Streife wurde am Mittwochmorgen, 14. März, gegen 03:40 Uhr in Birlenbach ein Pkw festgestellt, der auf einer Seite nur noch auf den Felgen fuhr. Das Kfz wurde angehalten und der Fahrzeugführer überprüft. Dieser stand unter Alkohol- und vermutlich auch BtM-Einfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die linke Fahrzeugseite war stark beschädigt so dass der Pkw abgeschleppt werden musste. Eine entsprechende Unfallstelle wurde in Birlenbach kurz darauf festgestellt. Dem 39 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.