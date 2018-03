Veröffentlicht am 14. März 2018 von wwa

MONTABAUR – Konzerte der Internationalen Konzerttage Mittelrhein in Montabaur – „Die Internationalen Konzerttage Mittelrhein bieten eine der anspruchsvollsten Konzertreihen der Region und stellen einen der Höhepunkte im kulturellen Kalender des Landes Rheinland-Pfalz dar“, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Schirmherrin Malu Dreyer über die IKM. „Die IKM bieten Musik, die nicht bloß als Event zum Zeitvertreib unterhält, sondern die Menschen ernsthaft und mit großer Meisterhaftigkeit berührt“ verkündet Dr. Alexander Saftig, Landrat des Landkreises Mayen und zweiter Schirmherr der Konzertreihe, in seinem Grußwort. Musikbegeisterte können zwischen Sonntag, 11. März und Sonntag, 27. Mai wieder 17 Konzerte mit namhaften, international tätigen Künstlern in der wunderbaren Kulisse des Mittelrheintals erleben.

In guter Tradition werden im Rahmen der IKM in den Räumen des Landesmusikgymnasiums Montabaur auch in diesem Jahr wieder Meisterkurse und Seminare stattfinden, um aufstrebenden Musikern und Musikerinnen die Möglichkeit zu bieten, sich von erstklassigen Dozenten und Dozentinnen fort- und weiterbilden zu lassen. Daran schließen sich die beiden sogenannten Meisterklassenkonzerte an. Zum Einen das Meisterklassenkonzert am Freitag, 6. April ab 19:30 Uhr für alle Instrumente in der Stadthalle Montabaur und des Weiteren das Klavierrecital Samstag, 7. April, ebenfalls um 19:30 Uhr, dann im Rittersaal von Schloss Montabaur, für die Pianisten der Meisterkurse. Das Programm und die Ensembles der Abschlusskonzerte werden im Laufe der Meisterkurse zusammengestellt.

Im vergangenen Jahr kamen die Teilnehmer dieser Kurse weltweit aus 13 verschiedenen Ländern und wiesen ein ungemein hohes Niveau auf. Einige der Teilnehmer waren in ihrem Land schon arrivierte Solisten und holten sich hier noch einen letzten Feinschliff durch die international bekannten Dozenten Professorin Anne Catherine Heinzmann, Professor Christoph Schickedanz, Professor Matias de Oliveira Pinto und Professor Michael Keller. In den aktuellen Konzerten erhalten Besucher die Gelegenheit, bereits den einen oder anderen Star von übermorgen zu hören.

Unterstützung finden die Meisterkurse und die Meisterklassenkonzerte im großzügigen Engagement der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Stadt Montabaur, die für das Konzert Freitag, 6. April wieder ihre Stadthalle zur Verfügung stellt. Als weiterer Sponsor der Meisterklassenkonzerte tritt der Gebäckhersteller Griesson de Beukelaer aus Polch in Aktion. Der Unterstützung dieser drei Institutionen ist es zu verdanken, dass die Konzerte auch 2018 wieder bei freiem Eintritt durchgeführt werden können.