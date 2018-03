Fahranfänger überschlägt sich mit Fahrzeug auf der K 30

Veröffentlicht am 14. März 2018 von wwa

HEISTENBACH – Glück im Unglück – Fahranfänger überschlägt sich mehrfach mit Auto – Am späten Dienstagvormittag, 13. März, befuhr ein 18jähriger Fahranfänger aus dem Rhein-Lahn-Kreis die K 30 aus Heistenbach kommend in Fahrtrichtung Diez. In einer Linkskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn nach links ab, kollidierte mit einem Erdwall und überschlug sich daraufhin mehrmals. Der PKW blieb letztendlich im Gegenverkehr auf dem Dach liegen. Trotz nicht ausgelöster Airbags wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Die Kreisstraße wurde für die Abschlepp- und Streuarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Er muss mit einem Bußgeld und einem Punkt

in Flensburg rechnen.