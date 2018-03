Veröffentlicht am 14. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vier Tage Studienfahrt 2018 in den schönen Pfälzerwald – Die viertägige Studienfahrt 2018 führt die Landfrauen vom 04. bis 07. Juli in den schönen Pfälzerwald. Der erste Tag beginnt mit dem Besuch des Deutschen LandFrauentages, danach fahren die Frauen weiter nach Neustadt an der Weinstraße, wo die sie die Zimmer im Hotel Achat Premium beziehen. Am zweiten Tag stehen eine Stadtführung in Neustadt und der Besuch des Schwetzinger Schlosses mit Gartenführung auf dem Programm. Der dritte Tag beginnt mit einer Pfälzerwald-Rundfahrt, mit Dahner Felsenland, dem Deutschen Weintor in Wissembourg und den Abschluss bildet der Besuch des Hamecker Marktes in Bad Bergzabern, wo unter anderem regionale Produkte angeboten werden. Bei der Heimreise am Samstag, 07. Juli machen sie noch einen Zwischenstopp in Freinsheim (historisches Winzerdorf) und fahren dann weiter nach Speyer, wo in der Hausbrauerei Domhof zu Mittag gegessen wird. Es bleibt nach Zeit zur freien Verfügung, um Dom und Altstadt erkunden zu können, bevor es endgültig Richtung Heimat geht. Die Frauen werden gegen 18:00 Uhr wieder in Altenkirchen eintreffen.

Es sind noch einige Plätze frei. Es wird um verbindliche Anmeldung bis zum 16. April bei Bärbel Schneider, Telefon: 02681/7117 oder Heike Fuchs, Telefon: 02681/984732 gebeten. Alle Interessierten, auch Nichtmitglieder (und Männer) sind ganz herzlich eingeladen und willkommen.