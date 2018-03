Veröffentlicht am 13. März 2018 von wwa

WISSEN – Abitur am Wissener Kopernikus-Gymnasium – Es ist geschafft. Zum Abitur am Wissener Kopernikus-Gymnasium hatten sich 48 junge Damen und Herren angemeldet. Nach der letzten Prüfung am Dienstag stand fest: alle haben bestanden. Entsprechend gut war die Stimmung trotz des Dauerregens am Nachmittag. Kaum war der Prüfungsstress vorbei, versammelten sich die frischgebackenen Abiturienten auf dem Schülerparkplatz und feierten ihren Erfolg ausgiebig. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto setzte man sich in die Autos und fuhr laut hupend in Richtung Innenstadt. Gleich mehrfach ging es die Hauptstraße rauf und runter. Vor dem Rathaus hatte sich eine kleine Gruppe von Müttern eingefunden und winkte den Vorbeifahrenden zu.