OPPERTSAU/BITZEN – L112: Abschnittsweise Vollsperrung ab den Osterferien – Mit Beginn der Osterferien lässt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg die Fahrbahn der L112 zwischen Oppertsau und Bitzen in verschiedenen Abschnitten sanieren. Von Montag, 26. März, bis voraussichtlich Sonntag, 8. April, ist die Grube-Andreas-Straße zwischen Einmündung Jahnstraße und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ab Bitzen bzw. Au über die L333 und B256 ist mit gelben Tafeln ausgewiesen. Anlieger erreichen weiterhin ihre Grundstücke.

Von Montag, 9. bis voraussichtlich Dienstag, 10. April, wird die Fahrbahndecke zwischen Forst und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz auf einer Länge von etwa 500 m erneuert. Die ausgewiesene Umleitung über die L333 und B256 bleibt bestehen.

Von Mittwoch, 11. bis voraussichtlich Freitag, 13. April, erfolgt eine halbseitige Sperrung der Siegstraße in Opperzau zwischen Siegbrücke und Blumenstraße. Hier regeln Baustellenampeln den Verkehr. Für den ÖPNV gelten folgende Einschränkungen: Schulverkehr: Da die meisten Arbeiten in den Osterferien erfolgen, ist der Schulbusverkehr von den Sperrungen nicht betroffen. Linienverkehr: Während der Ferien fährt die Linie 260 (Hof Holpe nach Hamm) über die L333 und dann über Hurst und Eich nach Hamm. Da sich der Linienweg deutlich verlängert, ist mit Verspätungen zu rechnen. In Windeck-Opperzau wird die Bushaltestelle in dieser Zeit nicht angefahren. Ersatzweise steht die Haltestelle im rheinlandpfälzischen Fürthen-Oppertsau (ehem. Pauly) zur Verfügung. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen. Über diese wird zeitnah informiert.