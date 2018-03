Fotofahndung der Bonner Polizei

Veröffentlicht am 12. März 2018 von wwa

BONN – Fotofahndung: Autoaufbruch in der Weststadt – Wer kennt diese Personen? – Zwei bislang unbekannte Personen stehen im Verdacht, am 06. Januar, 2018 ein Auto in der Bonner Weststadt aufgebrochen und daraus eine Plastiktüte mit Bargeld gestohlen zu haben. Die Tat ereignete sich zwischen 08:25 und 08:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Freizeitmarktes an der Endenicher Straße. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen wurden am Tatort von einer Überwachungskamera videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Personen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Fotos von ihnen veröffentlicht. Wer Angaben zur Identität der beiden Tatverdächtigen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung. Quelle: Polizei