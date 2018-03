Veröffentlicht am 12. März 2018 von wwa

WINDHAGEN – Schwerverletzte Person bei Verkehrsunfall auf der A3 bei Windhagen – Am Samstagvormittag, 10. März, gegen 11:40 Uhr, ereignete sich auf der BAB A 3, Fahrtrichtung Köln, in Höhe der Gemarkung Windhagen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 30jährige Frau aus dem Bereich Koblenz schwer verletzt wurde. Sie befuhr die A 3in Fahrtrichtung Köln, als sie wegen eines anderen Pkw, bei dem es sich um einen weißen Kombi unbekannter Herkunft handelte, ausweichen musste und dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug frontal in die Mittelschutzplanken, drehte sich um 180 Grad und touchierte mit der Heckpartie erneut die Schutzplanken. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf circa 8.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Fahrbahn entstand ein Rückstau von circa fünf Kilometer Länge. Es kamen vier Beamte der PASt Montabaur, zwei Beamte der PI Straßenhaus, Autobahnmeisterei sowie Kräfte des DRK zum Einsatz.