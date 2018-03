Scheuerfelder Tanzkorps eröffnet Konzert in Betzdorf

Veröffentlicht am 12. März 2018 von wwa

BETZDORF – Scheuerfelder Tanzkorps eröffnet Konzert – Das die Konzerte der @coustics stets musikalische Highlights sind, dürfte allgemein bekannt sein. Das Programm „Fußball ist unser Leben“ wird gleichzeitig auch einige optische Reize bieten. Eröffnet wird das Konzert vom Tanzkorps des Karnevalsvereins Scheuerfeld, die mit ihren tänzerischen Interpretationen der Starwars-Saga.“

Die prächtigen Kostüme versprechen viel – und das wird auch von den Damen des Tanzkorps gehalten. Die Veranstalter des Abends – die SG 06 Betzdorf, die Sportfreunde Wallmenroth und der Sport-Club Scheuerfeld – freuen sicher sehr, dass das Tanzkorps an diesem Abend dabei sein wird. Ein Sprecher der veranstaltenden Vereine meint dazu schmunzelnd: „Ohne Übertreibung kann man bei so vielen optischen und akustischen Reizen vom „Fest der Sinne“ sprechen.“

Karten für das Konzert am 23. März ab 19:30 Uhr gibt es für zehn Euro bei der Buchhandlung MankelMuth, im Gasthof „Zur Post“, im „Woodys“, im Bürgerbüro und in der Löwenapotheke in Betzdorf, sowie im Friseursalon Haarzeit in Betzdorf-Bruche.