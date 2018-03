Veröffentlicht am 12. März 2018 von wwa

KREIS NEUWIED – Müllabfuhr in der Karwoche vorgezogen – Wertstoffhöfe Karsamstag und Ostermontag geschlossen – Wie im Abfuhrkalender bereits veröffentlicht, wird die Müllabfuhr in der Karwoche vorverlegt, in der Osterwoche wird nachgefahren. Für die Karwoche bedeutet das: die reguläre Montagsabfuhr wird von Montag, 26. März auf Samstag, 24. März vorverlegt und alle weiteren Abfuhren in der Karwoche finden einen Tag früher statt. Die reguläre Dienstagsabfuhr erfolgt somit bereits am Montag, 26. März, die reguläre Mittwochsabfuhr bereits Dienstag, 27. März usw.

In der Osterwoche, von Montag, 2. April bis einschließlich Freitag, 6. April, verschieben sich alle Abholtermine auf den jeweils nachfolgenden Tag. Nur die Aufstellung des Schadstoffmobils wird nicht verschoben sondern verbleibt bei Mittwoch 28. März: 08:00 bis 10:30 Uhr Wertstoffhof Linkenbach, 12:00 bis 15:30 Uhr Wertstoffhof Neuwied. Alle Terminverschiebungen sind auch bereits in der App Müllwecker und in den Online-Abfuhrkalendern unter www.abfall-nr.de berücksichtigt. An Karsamstag und Ostermontag bleiben die Wertstoffhöfe im Landkreis Neuwied geschlossen. Infos unter Telefon: 02631 803-308 (Bürgertelefon der Abfallberatung).