Tänzerische Highlights in der Stadthalle Altenkirchen

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Stadthalle am Samstagnachmittag im Zeichen des Tanzes – Ein kurzweilige Tanzprogramm mit 20 Auftritten spulten die Tanzgruppen der Tanzschule „Step In“ in knapp drei Stunden ab. Musik und Tanz aller Facetten erlebten die begeisterten Gäste als die Tänzer und Tänzerinnen aller Altersklassen mit ihren Interpretationen über die Bühne wirbelten. Hits, Musicals, Filmmusik waren Grundlagen für beeindruckende Tanzfiguren. Bunte Kostüme und Bilder bekannter Musical unterstrichen die getanzten Geschichten und ließen Begeisterungsstürme aufbranden und minutenlang anhalten. Zu den Themen gehörten einleitend „Welcome“ aus Cabaret, gefolgt von Rhapsode in Blue“, 2ein Amerikaner in Paris“, „West Side Story“ und zum Abschluss neben vielen anderen Ohrwürmern, „We go together“ aus Grease. Durch das Programm führte die Eigentümerin der Tanzschule Cornelia Bühne, die auch gemeinsam mit Tanzlehrer Felice Oeckinghaus für die Choreografie verantwortlich zeichnete. Erfrischend verzeichneten die Gäste die sichtbare Freude der Akteure bei ihren Auftritten. Besonders die Jüngsten zeigten ihre Freude am Tanz. 8wwa) Fotos: Renate Wachow