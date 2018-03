Veröffentlicht am 11. März 2018 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Schöner erfolgreicher Saisonabschluss im Vogelsberg bei den 39. Hessischen Forstlichen Skiwettkämpfen mit Biathlon – SRC Heimbach-Weis 2000 in Schotten –Trotz der sehr warmen frühlingshaften Temperaturen bewiesen die Vogelsberger rund um ihre Taufsteinloipe wie man ehrenamtlich mit der Hilfe vieler noch in einer Höhenlage von 700 m NN Skilanglaufveranstaltungen trotz ungünstiger Wettersituationen durchführen kann. Seit mehr als 30 Jahren haben sich die Sportler und Organisationen vom TGV Schotten bundesweit einen Namen gemacht. Im Rahmen des WSV/HSV – NachwuchsCup mit den 39. Hessischen Forstlichen Skiwettkämpfen und Bezirksmeisterschaft Skibezirk IV fand auch ein Biathlon statt. Die ganze Veranstaltung war in sieben Rennen unterteilt. Am Rennen sieben mit der Laserbiathloneinlage mit der Wertung zu den 39. Hessischen Forstlichen Skiwettkämpfen nahmen die 4 SRCler Sergej und Elwira Hein, Stefan Puderbach und Alexander Schneider teil, da sie aus terminlichen Gründen eine Tagesveranstaltung um die Ecke in der Nähe ihres Verbandsgebietes ohne Übernachtung suchten.

Hierbei konnten alle in ihren Altersklassen nochmals zum Saisonende für den SRC Heimbach-Weis 2000 tolle Platzierungen belegen: Elwira Hein 5km Skilanglauf FT mit Biathlon 1. Platz D51, Sergej Hein 10 km Skilanglauf FT mit Biathlon 1. Platz H56, Stefan Puderbach 10 km Skilanglauf FT mit Biathlon 3. Platz H51 und Alexander Schneider 10 km Skilanglauf FT mit Biathlon 2. Platz H66. Foto: Erwin Mengel