Veröffentlicht am 11. März 2018 von wwa

NEUWIED – Parteitag des FDP Bezirksverbandes Koblenz – In voller Delegiertenstärke des FDP Bezirksverbandes Koblenz stand der Parteitag in der Neuwieder Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ganz im Zeichen der Vorstandsneuwahlen.

Sandra Weeser, MdB, setzte sich in einer knappen Entscheidung gegen den Amtsinhaber Alexander Buda durch. Mit ihrem Team, bestehend aus den wiedergewählten Stellvertretern Martin Kaschny und Susanne Rausch-Preißler, dem neugewählten Schatzmeister Karl-Heinz Fellenzer sowie dem Europabeauftragtem Luca Lichtenthäler stellt sich die neue Bezirksvorsitzende in den kommenden zwei Jahren den spannenden Herausforderungen der Kommunalwahl 2019.

Eine wichtige Aufgabe wird es dabei sein, die Vernetzung der Partei miteinander und das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern sein, weiter zu optimieren, und angestoßene Projekte fortzuführen und weiterzuentwickeln.

Der neue geschäftsführende Vorstand bedankte sich bei dem scheidenden Bezirksvorsitzenden Alexander Buda und seinem Team für die Arbeit an der Basis in den letzten beiden Jahren. Ein großes Dankeschön für die tolle Organisation des Parteitages an den ausrichtenden FDP Kreisverband Neuwied und vor allem ein großes Dankeschön an Martina und Bernd Altmann für die großartige Arbeit und Unterstützung.

Wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben, die gute Zusammenarbeit und bedanken uns für das Vertrauen, so der geschäftsführende Bezirksvorstand der Freien Demokraten im Bezirk Koblenz, Sandra Weeser, Martin Kaschny, Susanne Rausch-Preißler und Karl-Heinz Fellenzer. (ebam) Fotos: Rekceb