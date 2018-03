Veröffentlicht am 10. März 2018 von wwa

LEUZBACH – Winterfest und zünftiges Schlachtessen beim Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen – Bereits im Januar beginnt das Preisschießen beim Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen. An etlichen Freit- und Sonntagen trar man sich im Schützenhaus bei Kaffee und Kuchen um mit dem Luftgewehr eine möglichst präzise 10 zu schießen. Als Lohn winkte jedem Teilnehmer, egal wie gut, ein ordentlicher Fleischpreis. Der Höhepunkt ist das Winterfest. Hier wird das Fleisch beim zünftigen Schlachtessen verteilt. Für die, die dies nicht so gern mögen bereitete der Metzger ein Schnitzelgericht mit Kartoffelgratin und Salat zu.

Schützenmeister Guido Böing begrüßte trotz klirrender Kälte und anhaltender Grippewelle über 60 Personen im Schützenhaus. Besonders erfreulich war, das auch ein paar Nichtmitglieder den Weg „unten aus dem Dorf“ ins Schützenhaus fanden. Schießleiterin Christa Griffel vergab so knapp 50 Preise an die Teilnehmer des Schießens. In der Klasse „nicht aktive Schützen“ konnten Edda Grollius(1), Monika Flemmer(2), Hendrick Rautenberg(3) und in der Klasse „aktive Schützen“ Ulf Flemmer(1), Alexander Roth (2); Wolfgang Griffel (3) die besonders großen und guten Stücke für sich behaupten. (pesch) Foto: Privat