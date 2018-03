Veröffentlicht am 9. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rückenfitness – den Rücken stärken – Unter dem Motto „Rückenfit: Kraft und Entspannung für die Wirbelsäule und den ganzen Körper“ bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen ab Donnerstag, 15. März morgens in der Zeit von 09:30 bis 10:30 Uhr den aktuellen Gesundheitskurs an.

Wer an jedem Tag einige Minuten Rückenfitness betreibt, tut eine Menge für die eigene Gesundheit als Selbstfürsorge. Durch die gezielte und angeleitete Förderung des physischen Gesundheitsapparates verbessern sich Kraft, Ausdauer und Koordination der Rücken- und Rumpfmuskulatur. Die Gelenke schonende Gymnastik stabilisiert den Rücken, löst Verspannungen und sorgt für eine bessere Haltung. Im Kurs steht die individuelle Situation der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Sie lernen nützliche Tricks kennen, die ihnen dabei helfen, ihre Wirbelsäule zu Hause und am Arbeitsplatz zu entlasten. Der Kurs unter der Leitung von Christina Schneider ist auch für Personen geeignet, die leichte Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule haben oder Osteoporose oder Arthrose vorbeugen möchten. Die Kursgebühr für insgesamt acht Termine beträgt 40 Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.