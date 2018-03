Phil Collins Tribute Band am 17. März in Neitersen

Veröffentlicht am 13. März 2018 von wwa

NEITERSEN – Getränke Müller präsentiert in der Wiedhalle Neitersen: Phil Collins Tribute vom Allerfeinsten! Eine der ersten und gefragtesten und Europas größte und originalgetreueste PHIL-COLLINS-Show! Ein weiteres großes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Dort, wo Jahr für Jahr unter der Regie des freundlichen Teams der Getränke Müller Veranstaltungs GbR mit dem „Oktoberfest Neitersen“ das größte Oktoberfest in der Region gefeiert wird, wo zur „Rockenden Wiedhalle“ erstklassige Rockbands die Halle zum Beben bringen, darf man sich am Samstag, 17. März auf die Tributeband freuen, die zu der besten Europas gehört.

Im März 2017 präsentierten sie erstmals in Neitersen einen fantastischen Konzertabend voller Gefühle, Stimmungen und Begeisterung – aufgrund vielfachen Wunsches holt der „freundliche Getränkelieferant aus Oberwambach“ Europas größte und originalgetreueste Phil-Collins-Show erneut am Samstag, 17. März, ab 20:30 Uhr, Einlass ab 19:30 Uhr, in die Wiedhalle. Die fünf Ausnahmemusiker der Tribute- Band True Collins erwecken – unterstützt vom Bläsersatz The Brass Connection – die Songs von Phil Collins und Genesis mühelos zum Leben.

Es gibt nicht allzu viele Vertreter der Musikbranche, die man als lebende Legende bezeichnen könnte. Dem britischen Superstar Phil Collins gebührt diese Bezeichnung jedoch ohne Zweifel. Seit Mitte der 1970er-Jahre ist der musikalische Tausendsassa in mehreren Projekten weltweit über alle Maßen erfolgreich unterwegs. Sowohl sein musikalisches Schaffen in der Band GENESIS als auch seine beispiellosen Solo-Erfolge prägten seither die Musikwelt und sind aus dieser nicht mehr wegzudenken.

Dass eine derart faszinierende Karriere musikalisch nachgezeichnet gehört, liegt auf der Hand. Diese anspruchsvolle Aufgabe erfüllt nun seit mehr als zehn Jahren die Phil-Collins- und Genesis-Tribute- Band True Collins in beeindruckender Weise. Fachleute und Collins-Fans sind sich gleichermaßen einig: Näher am Original geht einfach nicht. Die Liebe zum Detail begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue! Da stimmt jeder einzelne Sound, jede einzelne Nuance des Gesangs, die ausgefeilten Lichteffekte, kurzum die gesamte über zweistündige Show. Alle großen Hits aus der Collins- Schmiede sind zu hören: „Another day in paradise“, „One more night“, „Sussudio“ und „In the air tonight“ sowie die absoluten Genesis- Klassiker „Mama“, „No son of mine“, „Invisible touch“, „Land of confusion“ und viele mehr. Tickets: VVK 16 Euro, AK 18 Euro

Vorverkauf: Getränke Müller Oberwambach, Wiedscala Neitersen, Cinexx Hachenburg, Cine 5 Asbach, Geschäftsstellen der Westerwald Bank eG in Altenkirchen, Flammersfeld, Hachenburg, Horhausen, Puderbach und Weyerbusch sowie online unter www.eventim.de

Veranstalter: veranstaltet mit Herz von Getränke Müller/Info-Telefon: 02681-1673 – www.freundlicher-bierlieferant.de