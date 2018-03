Robbie Williams Tributeband kommt nach Neitersen

Veröffentlicht am 12. März 2018 von wwa

NEITERSEN Getränke Müller präsentiert in der Wiedhalle Neitersen: Robbie Williams Tribute vom Allerfeinsten! Eine der ersten und gefragtesten Robbie Williams Tribute Shows Europas Show! Dieses große Ereignis wirft seine Schatten voraus: Dort, wo Jahr für Jahr unter der Regie des freundlichen Teams der Getränke Müller Veranstaltungs GbR mit dem „Oktoberfest Neitersen“ das größte Oktoberfest in der Region gefeiert wird, wo zur „Rockenden Wiedhalle“ erstklassige Rockbands die Halle zum Beben bringen, darf man sich am Freitag, 16. März auf die Tributeband freuen, die zu den besten Europas gehört. Entertainment at it‘s best …

Los geht es am Freitagabend, 16. März, ab 21:30 Uhr, Einlass ab 20:00 Uhr, mit der Robbie Williams Coverband – kurz RWC. Robbie Williams, das bedeutet großartige Songs, Entertainment, Pop, Rock, Swing und gefühlvolle Balladen, Welthits und vor allem zeitlose Musik für alle Generationen. Mit Hits wie „Feel“, „Angels“, „Rock DJ“, „Let Me Entertain You“, dem Duett „Kids“ mit Kylie Minogue und Evergreens wie „Mr. Bojangles“ hat sich der wohl größte britische Entertainer aller Zeiten in die Herzen der Menschen gesungen und sich in der Musikwelt unsterblich gemacht.

RWC ist eine der ersten und heute gefragtesten Robbie Williams Tribute-Shows Europas, wurde als einzige mit dem „SONY Support Award“ ausgezeichnet und erhielt 2010 eine Auszeichnung als „BESTE LIVE SHOW.“ Als eine der ersten Shows dieser Art überhaupt ist RWC seit Anfang 2004 international unterwegs und konnte sich bei Fans und Veranstaltern, bei Jung und Alt einen Namen erspielen.

Nicht umsonst wurde RWC von ProSieben für ein Special über den Britischen Ausnahmekünstler ausgewählt und im Rahmen der Welt Tournee 2006 von Robbie Williams, spielte RWC zwei Warm-Up-Shows in Deutschland und der Schweiz, von denen selbst das Tourmanagement und die Crew von Robbie begeistert waren. Mit zwei Tänzerinnen, zwei Backing-Vocals, einer vierköpfigen Liveband und optionalem Bläsersatz sowie einem erstklassigen Frontmann, ist die Show ein absolutes Highlight. Tickets: VVK 8 Euro, AK 10 Euro.

Vorverkauf: Getränke Müller Oberwambach, Wiedscala Neitersen, Cinexx Hachenburg, Cine 5 Asbach, Geschäftsstellen der Westerwald Bank eG in Altenkirchen, Flammersfeld, Hachenburg, Horhausen, Puderbach und Weyerbusch sowie online unter www.eventim.de

Veranstalter: veranstaltet mit Herz von Getränke Müller/Info-Telefon: 02681-1673 |

www.freundlicher-bierlieferant.de