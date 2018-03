Großes Frühjahrskonzert des Musikvereins Brunken in Gebhardshain

Veröffentlicht am 9. März 2018 von wwa

BRUNKEN/GEBHARDSHAIN – Großes Frühjahrskonzert des Musikvereins Brunken. – Der Musikverein Brunken 1926 lädt Musikfreunde aller Altersgruppen zu seinem großen Frühjahrskonzert in die Kleine Sporthalle der Westerwaldschule Gebhardshain ein. Das Konzert beginnt am Samstag, 24. März ab 19:30 Uhr, der Einlass ist ab 18:30 Uhr. Unter der Leitung ihrer Dirigentin Nadine Reuber haben sich die Musiker/innen seit Herbst des vergangenen Jahres auf diesen besonderen Konzertabend vorbereitet.

Neben Marschmusik und Klassik wie die Overture aus der Operette Franz von Suppé „Die schöne Galathé“ werden bekannte Filmmelodien aus „The Rock“, „Morricone‘s Melody“ und „The Man in the Iron Mask“ präsentiert. Lautmalerische Stücke wie „Homeland – An Alpine Reflexion“, Rockmusik „Bohemian Rhapsody“ und irische Weisen „From The Highlands“ runden den Konzertabend ab.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Robert Weyer wird gleichfalls eine Kostprobe seines Könnens geben. Karten für 8 Euro sind im Vorverkauf bei jedem Musiker sowie an der Abendkasse für 10 Euro erhältlich. Für Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Alle Einnahmen kommen der Jugendarbeit des Vereins zu Gute. Weitere Informationen im Internet unter „www.musikverein-brunken.de“.