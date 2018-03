Veröffentlicht am 9. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Wir haben die Texte – Du die Stimme!“ – Kreismusikschule lädt erstmals zum Mitsingkonzert für Jedermann/frau am 17. März – „Wir haben die Texte und Du die Stimme!“- unter diesem Motto lädt die Musikschule des Kreises Altenkirchen Interessierte ganz frei und ungezwungen zum ersten Mitsingkonzert in Altenkirchen ein. Mitsingkonzerte liegen voll im Trend. Ganze Städte, Fußballstadien oder berühmte Chöre laden ein und feiern dabei vor allem Freude am gemeinsamen Singen.

Beginn der Altenkirchener Premiere ist am Samstag, 17. März um 18:00 Uhr im Forum des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen (Glockenspitze). Der Eintritt ist frei. Das Mitsingkonzert ist ungezwungen und soll einfach zum lockeren Singen animieren. Gesungen werden bekannte Songs aus den TOP 40, Evergreens oder Ohrwürmer.

Die Texte werden an die Wand projiziert. Jedermann ist willkommen, auch ohne Vorkenntnisse. Saskia Buggert gibt damit ihren Einstand in der heimischen Musikszene. Sie arbeitet neu als Gesangslehrerin an der Kreismusikschule, da Milena Lenz im Mutterschutz ist. Das Mitsingkonzert bildet zugleich den Abschluss eines Ganztagsworkshops der Gesangsklasse der Kreismusikschule. Fragen zum Gesangsunterricht und zum Konzert beantwortete die Kreismusikschule gerne, Telefon 02681-81 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de.

Foto: Komm, sing mit – beim Mitsingkonzert der Kreismusikschule am Samstag, 17. März ab 18:00 Uhr im Forum des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen.