KOBLENZ – Schnuppertag Bildungs- und Sozialmanagement und Pädagogik der frühen Kindheit am 7. April an der Hochschule Koblenz – Die beiden berufsintegrierten frühpädagogischen Fernstudiengänge für Erzieher/innen „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit“ (B.A.) und „Pädagogik der Frühen Kindheit“ (B.A.) stellen sich im Rahmen des Schnuppertages am Samstag, 7. April, von 10:00 bis 15:00 Uhr an der Hochschule Koblenz, Konrad-Zuse-Str. 1, in Hörsaal B009 vor.

Interessierte erhalten vor Ort Informationen zu den beiden Studiengängen, können Fragen zu stellen, sich beraten zu lassen und hospitieren bei einer Lehrveranstaltung der Studiengänge „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit“ oder „Pädagogik der frühen Kindheit“. Es besteht auch die Möglichkeit zu einem Mittagessen in der Mensa.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte melden sich bitte bis zum 4. April verbindlich zum Schnuppertag für den gewünschten Studiengang an unter: www.hs-koblenz.de/schnuppertag. Der Programmflyer zur Veranstaltung steht auf den jeweiligen Homepages der Studiengänge (www.hs-koblenz.de/biso bzw. www.hs-koblenz.de/fruehpaed) zum Download bereit.