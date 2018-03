Diamantene Hochzeit der Eheleute Gisela und Günter Molly

Veröffentlicht am 25. März 2018 von wwa

HIRZ-MAULSBACH – Am Mittwoch, 28. März, feiern die Eheleute Gisela und Günter Molly das Fest der diamantenen Hochzeit. – Günter Molly wurde am 5. Mai 1931 in Maulsbach geboren. Hier besuchte er auch die Volksschule. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine landwirtschaftliche Lehre. Günter und Gisela Molly kennen sich bereits seit ihrer Kindheit. Näher kamen sie sich dann 1952 beim Schützenfest im Ort. Nach der Heirat zog Günter Molly in den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Frau. Dieser wurde erweitert und alles auf den neuesten Stand gebracht. Neben der landwirtschaftlichen Arbeit war der Jubilar rund 25 Jahre lang bei einem Bauunternehmen in Fiersbach tätig. Im Anschluss daran arbeitete er mehr als zehn Jahre bei der Post in Altenkirchen bis zu seiner Pensionierung. Zeitweise war er Ratsmitglied bei der Amtsverwaltung Weyerbusch und später im Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Seit mehr als 50 Jahren ist er aktiv beim Schützenverein Maulsbach, 30 Jahre war er im Vorstand des Schützenkreises Altenkirchen; in beiden Vereinen wurde er Ehrenvorsitzender. Zudem war Günter Molly 25 Jahre lang mit der Tanzkapelle „Mehrbach-Trio“ auch über die Grenzen des Westerwalds hinaus unterwegs.

Gisela Molly erblickte das Licht der Welt am 24. August 1934 – ebenfalls in Maulsbach. Im Anschluss an die Schulzeit besuchte sie ein Winterhalbjahr die Landwirtschaftsschule in Altenkirchen. Später arbeitete sie eine Zeitlang in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Düsseldorf. Nach der Heirat widmete sie sich zunächst ihrer Familie und versorgte den Haushalt. Hier lebten zeitweise vier Generationen unter einem Dach. 1966 legte Gisela Molly, zwei Jahre später auch ihr Mann, die landwirtschaftliche Meisterprüfung ab. 1974 erfolgte der Umbau von einem Teil des Hauses zu Ferienwohnungen, und zwei Jahre später wurden die ersten Feriengäste empfangen. Die Jubilarin ist seit 1960 Mitglied der Landfrauen Weyerbusch, wo sie von 1964 bis 1988 auch Vorsitzende war. Zudem leitet sie seit dem Jahr 2000 die Frauenhilfe im Gemeindehaus in Mehren. Gemeinsam war das Ehepaar von 1949 an bis vor ein paar Jahren aktiv im Gemischten Chor Mehren.

Aus der Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. Sie werden mit ihren Familien, darunter vier Enkel und fünf Urenkel, an diesem besonderen Tag zu den ersten Gratulanten gehören.