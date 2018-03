Veröffentlicht am 8. März 2018 von wwa

PUDERBACH – Autofahrer mit 2,22 Promille in Puderbach unterwegs – Am Mittwoch, 07. März, fiel einer Polizeistreife zur Mittagszeit ein Pkw auf, der in unsicherer Fahrweise durch Puderbach fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde sofort starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 39jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Puderbach einen Promillewert von 2,22 Promille. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein konnte jedoch nicht sichergestellt werden, da der Fahrer gar keine gültige Fahrerlaubnis hatte.