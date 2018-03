Veröffentlicht am 8. März 2018 von wwa

KATZWINKEL – Der Katzwinkler Seniorentreff lud zum Heringsessen Entsprechend den Vorgaben zur Fastenzeit wurden beim Frühstück des Katzwinkler Seniorentreffs keine Fleischprodukte sondern Heringsstipp mit Quellkartoffeln gereicht. Ein Dank ging an Brigitte Heck für die schmackhafte Zubereitung. Der Veranstalter möchte auf zwei weitere Veranstaltungen zu den kommenden Seniorentreffen hinweisen: Am Dienstag, 3. April kommt die Jugendfeuerwehr Katzwinkel zu Besuch. Die Jugendlichen werden ihr erworbenes Können an den verschiedenen Geräten demonstrieren. Im Juni geht der Seniorentreff „on Tour“. Am 5. Juni ist ein Ausflug an die Ahr geplant. Auf dem Programm steht ein Besuch in Bad Neuenahr und in Ahrweiler, sowie die Besichtigung des ehemaligen Regierungsbunkers. Anmeldungen nimmt schon jetzt Friedhelm Heck telefonisch unter 02741-8935 entgegen.