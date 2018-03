Veröffentlicht am 8. März 2018 von wwa

WISSEN – Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen –Bereits zum dritten Mal in ihrer Amtszeit eröffnete die erste Vorsitzende Alexandra Reifenrath die Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. Wie immer hatten sich zahlreiche Musikerinnen und Musiker in der Gaststätte “Hahnhof” eingefunden. In ihrem Bericht ließ sie das Jahr 2017 Revue passieren. Sie bedankte sich zunächst insbesondere beim geschäftsführenden Vorstand sowie beim Ehrenvorsitzenden Claus Behner. Ein weiterer Dank galt der musikalischen Leitung, bestehend aus Christoph Becker, Tobias Stahl und Daniel Krauskopf.

Im Anschluss daran ging Geschäftsführer Johannes Ortheil auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres ein. Hierzu gehörten insbesondere die Schützenfeste in Wissen und Schönstein, das Bezirksbundesfest in Müddersheim sowie das Große Frühjahrskonzert im letzten April. Auch im Jahr 2018 stehen für den Verein wieder viele Auftritte auf dem Programm.

Bei den Vorstandswahlen ergaben sich einige Änderungen. Victoria Ortheil trat als Jugendwartin zurück und neu gewählt wurde die schon lange in der Jugendarbeit aktive Musikerin Annika Arndt. Thorsten Haupt wurde einstimmig zum Kassenprüfer gewählt.

Der neue Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Alexandra Reifenrath (1. Vorsitzende), Sebastian Fischer (2. Vorsitzender), Johannes Ortheil (Geschäftsführer), Carolin Schmidt (Kassiererin), Tobias Stahl (Korpsführer), Daniel Krauskopf (Korpsführer), Benedikt Behner (1. Notenwart), Jonas Schneider (2. Notenwart), Sonja Ebach (Kleiderwartin), Philipp Orthen (Instrumentenwart), Annika Arndt (Jugendwartin), Gerd Dornhoff (Betreuer der Inaktiven), Luisa Fischer (Pressewartin), Jens Vierschilling und Sonja Orthen (Beisitzer), Ralf Kohlhaas und Thorsten Haupt (Kassenprüfer).

Im Anschluss daran wurden einige Aktive für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft und Treue geehrt: Lara Müller wurde für 10 Jahre sowie Stefan Muhs für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Christoph Becker wurde für sein 25-jähriges herausragendes Engagement als Kapellmeister ausgezeichnet.

An dieser Stelle sei noch auf das diesjährige Frühjahrskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle hingewiesen, welches am 25. März (Palmsonntag) im Kulturwerk Wissen stattfindet. Karten für das Konzert können im Vorverkauf bei „der buchladen“, der Metzgerei Wickler, bei allen aktiven Musikern sowie an der Abendkasse erworben werden. (lufi) Foto: Fischer