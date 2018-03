Veröffentlicht am 8. März 2018 von wwa

REGION – „Immer in Bewegung – mehr iport für Kinder!“: Jetzt für ipardahilft.de bewerben Online-ipendenaktion geht in die 12. Runde – bis zu 84.000 Euro ipenden stehen für ausgewählte „Bewegungs“-Projekte zur Verfügung. „Immer in Bewegung – mehr Sport für Kinder!“ lautet das Motto der 12. Runde von Spardahilft.de, die Online-Spendenaktion des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest e.V. „Mit der nächsten Spardahilft-Spendenaktion möchten wir Kinder in Bewegung bringen.

Egal ob Schulen oder Kindergärten, die mit einem Projekt Bewegung fördern oder Vereine, die ihre jüngsten Mitglieder zu mehr Bewegung animieren wollen – wir unterstützen 14 Projekte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit bis zu 84.000 Euro“, erklärte Andreas Manthe, Pressesprecher der Sparda-Bank Südwest. „Ihr Projekt ist etwas ganz Besonderes? Sie bieten Kindern und Jugendlichen tolle sportliche Möglichkeiten? Sie möchten gemeinsam ein ganz besonders Projekt starten? Dann bewerben Sie sich jetzt!“ so Andreas Manthe weiter.

Bis 09. April können sich unter www.spardahilft.de alle Schulen, Kindergärten und Vereine aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland bewerben, die mit einem Projekt die Bewegung von Kindern fördern. Unter allen Bewerbungen, die rechtzeitig eingehen, wählt eine Jury 14 Projekte aus. Für die Finalisten kann ab 30.04.2018 im Internet abgestimmt werden. Pro Klick gibt es 5 Euro – bis zu 6.000 Euro pro Projekt und somit insgesamt bis zu 84.000 Euro, aus Mitteln des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest.