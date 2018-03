Veröffentlicht am 8. März 2018 von wwa

KIRCHEN – Jahresdienstbesprechung der Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen – Im Rathaus Kirchen fand die Jahresdienstbesprechung der Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen/Sieg statt. VG Bürgermeister Maik Köhler begrüßte alle Anwesenden und blickte in seiner neuen Funktion auf das ablaufende Feuerwehrjahr zurück und schaute auch auf die Planungen für die Zukunft. Nach dem Gedenken an die Verstorbenen standen auf den nächsten Tagesordnungspunkten zahlreiche Verpflichtungen in den Feuerwehrdienst, Ehrungen, Verabschiedungen in die Altersabteilung, Beförderungen, Bestellungen Funktionsträger und die Ernennung zum Ehrenbeamten an.

Den Jahresbericht der Wehrleitung übernahmen Steffen Kappes und Thomas Wickler in Vertretung von Wehrleiter Ralf Rötter. Zum Abschluss der Dienstbesprechung gab es die Verleihung der Deutschen Feuerwehr Ehrenmedaille an Petra Urigshardt für ihre Leistungen als Sachbearbeiterin für den Brandschutz in der Verbandsgemeinde Kirchen. Die Verleihung nahmen der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Altenkirchen Peter Benner und Kreisfeuerwehrinspekteur Dietmar Urrigshardt vor.

Petra Urrigshardt wechselt nach 12 Jahren in eine neue Funktion, ihr Nachfolger wird Patrick Brück.

Verpflichtungen in den Feuerwehrdienst: Noah Roth, Jonathan Howe und René Kerstein, alle Feuerwehr Brachbach. Tim Wagener und Marco Stockschläder, beide Feuerwehr Freusburg. Tim Hermann, Gereon Sötzen und Justin Wäschenbach, alle Feuerwehr Friesenhagen. Jessica Kantz, Patrick Strehlow-Krüger und Eric Peter, alle Feuerwehr Kirchen. Marc-Phillip Pfeifer, Feuerwehr Mudersbach. Laura Böcking und Dustin Zöller, beide Feuerwehr Niederschelderhütte.

Ehrungen: Silbernes Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Timo Oswald, Feuerwehr Freusburg; Daniel Schön, Feuerwehr Mudersbach; Jürgen Hebel, Feuerwehr Niederfischbach; Harald Krumbeck, Feuerwehr Niederschelderhütte.

Verabschiedungen aus dem aktiven Dienst in die Altersabteilung: Peter Stockschläder (Brandmeister) Feuerwehr Freusburg (45 Dienstjahre); Michael Hensel (Oberbrandmeister) Feuerwehr Niederfischbach (44 Dienstjahre). Beförderungen: Jakob Erler, Feuerwehr Freusburg, zum Brandmeister; Timo Oswald, Feuerwehr Freusburg zum Oberbrandmeister; Thorsten Schneider, Feuerwehr Harbach, zum Oberbrandmeister; Christian Stettner, Feuerwehr Mudersbach, zum Oberbrandmeister; Holger Urrigshardt, Feuerwehr Wehbach/Wingendorf, zum Oberbrandmeister; Rudolf Jung, Feuerwehr Harbach, zum Hauptbrandmeister; Daniel Schön, Feuerwehr Mudersbach, zum Hauptbrandmeister; Andreas Pfeil, Feuerwehr Niederfischbach, zum Hauptbrandmeister.

Bestellungen Funktionsträger: Jakob Erler (Brandmeister) FW Freusburg, zum Gruppenführer; Peter Kußmann (Brandmeister) FW Wehbach/Wingendorf, zum Gruppenführer; Timo Oswald (Oberbrandmeister) FW Freusburg, zum Zugführer; Thorsten Schneider (Oberbrandmeister) FW Harbach, zum Zugführer; Christian Stettner (Oberbrandmeister) FW Mudersbach, zum Zugführer; Holger Urrigshardt (Oberbrandmeister) FW Wehbach/Wingendorf, zum Zugführer; Rudolf Jung (Hauptbrandmeister) FW Harbach, zum Verbandsführer; Daniel Schön (Hauptbrandmeister) FW Mudersbach, zum Verbandsführer; Andreas Pfeil (Hauptbrandmeister) FW Niederfischbach, zum Verbandsführer; Marcel Lanfer, FW Wehbach/Wingendorf, Gerätewart; Thomas Henseler, FW Wehbach/Wingendorf, Gerätewart; Michael Schumacher, FW Niederfischbach, Atemschutzgerätewart; Jeannine Barbier, FW Kirchen, Fachberaterin Bambini-FW; Konrad Dietershagen, FW Friesenhagen, Pressesprecher.

Ernennung Ehrenbeamte: Philipp Breunig, Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen, Ernennung zum stellvertretenden Wehrführer. Verleihung der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille an Petra Urrigshardt für Leistungen für die Verbandsgemeindefeuerwehr Kirchen (Sieg). Fotos: „PuMa VG Kirchen“