Veröffentlicht am 8. März 2018 von wwa

MICHELBACH – Bayrisches Frühstück bei den Michelbacher „Adler“ Schützen – Lust auf Bayrisches Frühstück? Am 08. April, ab 10:00 Uhr, lädt der Schützenverein „Adler“ Michelbach zum Bayrischen Frühstück in das Schützenhaus Michelbach herzlich ein. Es gibt Weißwurst, Fleischkäse Brezeln, Obazda und natürlich u. a. Bayrisches Weizenbier vom Fass. Für das leckere und reichhaltige Essen (Bier 0,5 oder zwei Gläser 0,2, zwei Weißwürsten, oder eine Portion Fleischkäse, zwei Brezeln oder Semmeln) zahlt jeder teilnehmende Gast 10 Euro. Anmeldungen werden noch bis 31. März bei Günter Imhäuser Telefon: 02681 1696 oder direkt im Schützenhaus, Do 19:00 bis 22:00 Uhr, Telefon: 02681 7299 entgegen genommen.