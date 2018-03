Keine Genehmigung zur Schrottsammlung – Fahrzeug nicht versichert

Veröffentlicht am 7. März 2018 von wwa

BETZDORF – Schrottsammler gestellt – Ein weiterer Schrottsammler fiel der Polizei Betzdorf am Dienstagnachmittag, 06. März, in der Friedrichstraße auf. Nach dem Fahrzeug war durch die Leitstelle der Polizei Siegen eine Fahndung ausgestrahlt worden, da es im Zusammenhang mit dem Diebstahl einer Wärmepumpe in Siegen-Niederschelden stehen dürfte. Auf der Ladefläche des Sprinters wurde eine große Menge von Schrott und Sperrmüll festgestellt. Ob sich darunter auch die entwendete Wärmepumpe befindet ist noch nicht verifiziert. Die Zwei mit dem Fahrzeug angetroffenen Personen verfügten über keine Genehmigungen zum Sammeln von Schrott. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurde zudem festgestellt, dass kein Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Der Sprinter wurde mit Ladung sichergestellt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.