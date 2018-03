Schrottsammler ohne Erlaubnis unterwegs

Veröffentlicht am 7. März 2018 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Diebstahl von Edelstahl – Am Dienstagmittag, 06. März, fielen zwei Personen in Niederfischbach auf, die offensichtlich versuchten Edelstahlrohre von einem Grundstück in der Brückenstraße zu stehlen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Vorfall beobachtet und die Personen angesprochen. Daraufhin entfernten sich die Personen mit einem grünen Mercedes Sprinter in Richtung Schlesingstraße. Durch den Polizeibezirksdienst Niederfischbar wurde das Fahrzeug in der Schlesingstraße festgestellt. Es handelte sich um zwei Schrottsammler, die nicht über die erforderlichen Erlaubnis zum Sammeln vorweisen konnten. Der bereits gesammelte Schrott wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls wurde eingeleitet. Beim wiederholten Auftreten müssen die Betroffenen mit der Sicherstellung ihres Fahrzeuges rechnen.