Veröffentlicht am 7. März 2018 von wwa

STREITHAUSEN – Brand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Streithausen – Am Mittwochmorgen, 07. März, wurde der Polizei Hachenburg über die Rettungsleitstelle Montabaur ein Brand in der Firma Poly-Nister-Plastik in Streithausen gemeldet. In einer Lagerhalle, in der Pappverpackungen lagerten, kam es zu einem Feuer. Hierdurch wurde ein Großteil der Lagerware sowie Teile des Gebäudes beschädigt. Durch das Eingreifen der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Hachenburg wurde ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude sowie eine Brandausbreitung in der Lagerhalle verhindert. Drei Mitarbeiter des Unternehmens wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Altenkirchen eingeliefert. Der geschätzte Sachschaden, so die Polizei, liegt bei circa 70.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalinspektion Montabaur übernommen, derzeit ist die Ursache noch ungeklärt. Aufgrund der Lage des Objektes und der vor Ort bestehenden Windverhältnisse bestand keine Gefahr für die Bevölkerung, da der Brandrauch in ein benachbartes Waldgebiet abzog. Quelle: Polizei