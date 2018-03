Veröffentlicht am 7. März 2018 von wwa

WISSEN – GRÜNE Kreismitgliederversammlung mit Referenten aus dem Kreishaus –Zum Thema Wirtschaft begrüßte der Kreisverband von BÜNDNIS 90/ Die Grünen, auf seiner monatlichen Kreismitgliederversammlung in Wissen, im Hotel- Restaurant „Zur alten Post“, Tim Kraft, den Wirtschaftsförderer des Kreises Altenkirchen. Es ist schon Tradition in unregelmäßigen Abständen Referent/innen und Gäste zu den Mitgliederversammlungen einzuladen. Der Kreis Altenkirchen ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort, hier haben sich Globalplayer, Handwerksbetriebe und viele Dienstleistungsbetriebe und soziale Einrichtungen niedergelassen. Die Grünen wollen den Kreis als Wirtschaftsstandort im Dialog mit allen Beteiligten stärken. Modernes Wirtschaften und Nachhaltigkeit sind für sie untrennbar miteinander verbunden. Viele Ansätze dazu lassen sich bereits beobachten.

Das Ziel, weiterhin gut zu arbeiten und zu leben, wird dabei nicht aus den Augen verloren. Die wirtschaftliche Entwicklung, auch in der Region, darf nicht auf Kosten der Umwelt zukünftiger Generationen oder gar der Ausbeutung der Menschen in anderen Teilen der Welt gehen.

In seinem Referat erläutere Kraft die Schwerpunkte der Wirtschaftsförderung des Kreises, die weit über Informationsbesuche hinausgeht. Die Vernetzungsarbeit zwischen Betrieben, Schulen und Universitäten, aber auch mit Wirtschaftsförderern anderer Regionen die geleistet wird, wird von ihnen eindeutig unterstützt.

„Ein Schwerpunkt der Arbeit der Wirtschaftsförderung ist die Vermittlung der Vielfältigkeit von beruflichen Möglichkeiten die sich hier im Kreis bieten. Die Zielgruppen sind dabei vorrangig Schüler/innen. Ihnen werden die Berufschancen für alle Schul- und Studienabschlüsse aufgezeigt. Damit eröffnen sich viele Möglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene, um im ländlichen Raum ihre Zukunftsperspektive zu sehen“, so die Grünen.

Der Fachkräftemangel in allen Berufszweigen ist auch bei uns spürbar. Umso wichtiger ist es, die Vorteile für ein Leben bei uns auf dem Land hervorzuheben. Da sei noch einiges zu tun, betont Kraft. Kitas, Schulen, Freizeit- und Kulturangebote, aber auch erschwingliche Grundstückspreise und Mieten sind wichtige Standfaktoren, um die Menschen davon zu überzeugen im Kreis Altenkirchen zu Leben und zu Arbeiten. Eine gute digitale Infrastruktur und ein gut ausgebauter Öffentlicher Personennahverkehr gehören ebenso dazu.

In der sich anschließenden Diskussion wurde auch das Institut Time in Wissen thematisiert. Die Grünen betonen, dass Time eine wertvolle Unterstützung für die regionale Wirtschaft leistet. Das Institut schafft wissenschaftliche Grundlagen und darf deshalb nicht allein unter finanziellen Gesichtspunkten gesehen werden.

Der Kreisverband von BÜNDNIS 90/ Die Grünen möchten auch in diesem Jahr wieder viele grüne Akzente setzen, klar, stark und konkret. „Mit dem Wissen, den Erfahrungen, der Überzeugungen und dem Gestaltungswillen unserer Mitglieder, die sich in die kommunalpolitische Arbeit einbringen. Wollen wir bei allen Themen im neuen Jahr die besondere Situation des ländlichen Raumes berücksichtigen.“, so Donath und Neuhof, „Wir sind uns sicher, dass es wieder ein arbeitsreiches Jahr wird, denn wir haben auf unserer Vorstandsitzung den Fahrplan für die inhaltliche Ausrichtung festgelegt. Viele Aufgaben stehen auch 2018 vor uns. Dabei setzen wir nicht nur auf unsere Öko-Kompetenz, die weit mehr ist als Klimaschutz. Genauer: Grüne Wirtschaft, Grüne Energie. Grüne Mobilität.“ Mit unseren Themen und Diskussionen möchten wir unsere grünen Vorstellungen übers Jahr darstellen. Unsere Versammlungen sind öffentlich, entsprechende Termine und Themen sind auf unserer Homepage www.gruene-ak.de zu erfahren. Wir möchten auch eine direkte und ehrlichere Ansprache vor Ort, so Donath und Neuhof abschließend.