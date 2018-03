Veröffentlicht am 7. März 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zu einem Festtag im Rahmen des Raiffeisen-Jahres 2018 laden die Evangelische Kirchengemeinde Hamm/Sieg und die Evangelische Akademie im Rheinland gemeinsam am Geburtsort von Friedrich Wilhelm Raiffeisen nach Hamm/Sieg ein. „Erinnern und weiterblicken“ heißt das Evangelische Raiffeisengedenken am Sonntag, 18. März, von 15:00 bis 19:00 Uhr. Gestartet wird der Festtag in der evangelischen Kirche in Hamm mit einem Festgottesdienst, der an den vor 200 Jahren in Hamm geborenen Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen erinnert, der in dieser Kirche getauft und konfirmiert wurde. Die Predigt im Gottesdienst hält der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski.

Nach dem Gottesdienst wird Professor Hans-H. Münkner im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zum Thema „Organisiert Euch in Genossenschaften!“ über die Zukunft des Genossenschaftswesens sprechen. Professor Münkner hat Gesellschaftsrecht und Genossenschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg gelehrt und ist international tätig als juristischer Berater für Genossenschaftsrecht in Ländern Afrikas und Asiens. Über viele Jahre wirkte er maßgeblich mit im Internationalen Genossenschaftsbund (IGB/ICA).

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Gebeten wird allerdings um Anmeldung bis zum 16. März 2018 bei der Evangelischen Kirchengemeinde Hamm/Sieg: Tel: 02682 8265 oder hamm@ekir.de

Im Juni (18./19.) gibt es eine „Evangelischen Raiffeisenkongress“ in Bonn, der mit „Teilhabe und Teilnahme – Zukunftspotenziale der Genossenschaftsidee“ überschrieben ist. Anlässlich des 200. Geburtstags von Friedrich Wilhelm Raiffeisen laden dazu die Evangelische Akademie im Rheinland, das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD, das Seminar für Genossenschaftswesen der Universität Köln und die Stiftung Sozialer Protestantismus zu einer internationalen und interdisziplinären Tagung ein.

In fünf Themensträngen informieren und diskutieren Fachleute aus Wissenschaft und Praxis, aus Genossenschaftsverbänden und Genossenschaften, aus Diakonie, Entwicklungsarbeit, Finanzwirtschaft und Kirchenorganisation, aus Ökonomie und Theologie über die Zukunft dieser großartigen Idee, deren Potenziale noch längst nicht ausgeschöpft sind.

„Zugleich erinnern wir an den evangelischen Christenmenschen Friedrich Wilhelm Raiffeisen, ohne dessen Frömmigkeit sein ökonomisches wie soziales Engagement kaum zu verstehen ist. Der Schwerpunkt der Tagung liegt auf der Diskussion neuerer Entwicklungen von Genossenschaften, vor allem im Bereich der Sozialwirtschaft, und anderen Formen nachhaltigen und selbstbestimmten Wirtschaftens“, unterstreichen die Veranstalter. Mehr Informationen: www.raiffeisen.ekir.de

Foto: Präses Manfred Rekowski – (2.v.r.) hier bei einem Besuch des Raiffeisenhauses in Hamm im Februar 2016 – wird beim Festtag am 18. März die Predigt des Gottesdienstes halten. Der Hammer Gemeindepfarrer Prof. Dr. Dr. Michael Klein (links) ist ein versierter „Raiffeisen-Fachmann“ und im aktuellen Festjahr ein gefragter Referent an verschiedenster Stelle. Archivfoto: Stroh