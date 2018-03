Veröffentlicht am 7. März 2018 von wwa

RENGSDORF – 62jähriger Radfahrer hat bei Unfall in Rengsdorf Glück im Unglück – Am Montag, 05. März, befuhr eine 62jährige um 10:50 Uhr die Westerwaldstraße in Rengsdorf. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte sie an der Kreuzung zur K 104 den von rechts kommenden Fahrradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision und es sei dem Umstand zu verdanken, dass der 62jährige Radfahrer einen Schutzhelm trug, denn der war erheblich beschädigt. Ohne Helm wäre, so die Polizei, der Radfahrer nicht nur mit leichten Verletzungen davongekommen.