Veröffentlicht am 7. März 2018 von wwa

KOBLENZ – Neuer Studiengang – Geprüfte/r Fachwirt/in für Büro- und Projektorganisation – Erstmalig bietet die IHK-Akademie Koblenz einen Kurs zur Vorbereitung auf die öffentlich-rechtliche Prüfung zum/r „Geprüften Fachwirt/in für Büro- und Projektorganisation“ an. Der Lehrgang wendet sich an Mitarbeiter/innen aus Unternehmen aller Branchen und Wirtschaftszweige, die ihre in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten erweitern und vertiefen sowie zusätzliche Kompetenzen erwerben möchten, um die IHK-Fortbildungsprüfung zum Fachwirt für Büro- und Projektorganisation ablegen zu können.

Der Lehrgang umfasst folgende inhaltliche Themenschwerpunkte:

Koordinieren von Entscheidungsprozessen im Rahmen betrieblicher Organisationsstrukturen

Gestalten und Pflegen von Kundenbeziehungen in betrieblichen Leistungsprozessen

Führen, Betreuen, Verwalten und Ausbilden im büro- und personalwirtschaftlichen Umfeld

Steuern von Geschäftsprozessen im bürowirtschaftlichen Umfeld

Der erste Kursstart ist geplant am 18. April! Ansprechpartnerin: Laura Esch, 0261 30471-32 oder esch@ihk-akademie-koblenz.de.