Veröffentlicht am 6. März 2018 von wwa

WALLMENROTH – Zweites Kaffee- und Kuchenkonzert des MGV „Liederkranz“ Wallmenroth – Am Sonntag, 25. März, ab 15:00 Uhr lädt der MGV „Liederkranz“ zum 2. Mal zu einem Konzert mit Kaffee und Kuchen in die Mehrzweckhalle in Wallmenroth ein.

Lauschen Sie den Vorträgen des Männerchores und einer Liveband, die einzeln und zusammen musizieren. Dabei genießen Sie leckere hausgemachte Kuchen und Kaffee. Kommen Sie vorbei und erfreuen sich in lockerer Atmosphäre an der unterhaltsamen Musik, die sowohl klassische Männerchorliteratur als auch moderne Schlager und Evergreens beinhaltet. Der Eintritt ist frei. Um telefonische Anmeldung unter 02741 21089 wird gebeten. Ein kostenloser Fahrdienst ist eingerichtet.