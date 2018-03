Veröffentlicht am 6. März 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Tibetfreunde veranstalten Autokorso durch den Kreis Altenkirchen – Die Tibetfreunde Westerwald fahren am Samstag, 10.März, zum 59 Jahrestag des Volksaufstandes der Tibeter, einen Autokorso durch die Region. Es beginnt um 09:30 Uhr in Hamm am Synagogenplatz. Es folgen: 10:15 Uhr Rathaus Wissen; 11:45 Uhr Rathaus Betzdorf; 13:00 Uhr Neumarkt Hachenburg und abschließend um 14:00 Uhr Kreisverwaltung Altenkirchen.

Vor Ort werden die Tibetfreunde von den jeweiligen Bürgermeistern und dem Landrat empfangen. Es wird die tibetische Flagge gehisst, eine Schweigeminute eingelegt, und Infomaterial verteilt.