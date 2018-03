Veröffentlicht am 6. März 2018 von wwa

NISTERBERG – „Spannender Waldtag“ in Nisterberg – Naturpädagogisches Angebot des Kreisjugendamtes in den Osterferien – Für Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren gibt es in der zweiten Woche der Osterferien ein spannenden Waldtag in Nisterberg. Dieser findet am Freitag, 6. April in der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr statt.

Die Kinder gehen gemeinsam mit KiKa-Wildniscoach Tobi Ohmann auf Entdeckungsreise in den heimischen Wald. Zusammen geht die Gruppen den Fragen nach „Welche Tiere leben hier? Welche Spuren sind zu entdecken? Welche Bäume gibt es bei uns zu finden?“ und noch einiges mehr.

Bei einem gemeinsamen Lagefeuer wird ein Mittagssnack eingenommen und die bisherigen Eindrücke ausgetauscht. Die Teilnehmergebühr beträgt 9 Euro inklusive Mittagssnack.

Interessierte Erziehungsberechtigte können sich beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, unter der Telefonnummer: 0 26 81 81- 25 13 oder per Email unter anna.beck@kreis-ak.de informieren und ihre Kinder anmelden.