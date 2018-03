Veröffentlicht am 6. März 2018 von wwa

BEROD – „Basteln mit Naturmaterialien“ in Berod – Naturpädagogisches Angebot des Kreisjugendamtes in den Osterferien – Für Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren gibt es in der zweiten Woche der Osterferien ein kreatives Angebot. Basteln mit Naturmaterialien lautet der Titel der Veranstaltung, die am Mittwoch, 4. April in der Zeit von 09:30 bis 13:30 Uhr stattfindet.

Die Kinder gehen gemeinsam mit dem Naturpädagogen Dominic Pritz in der Natur auf Schatzsuche. Aus den gesammelten Schätzen – ob Steine, Blätter, Blüten, Federn und sonstigen Besonderheiten – werden anschließend gemeinsam im Bürgerhaus Berod tolle Kunstwerke gebastelt. Veranstalter ist das Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Berod. Die Teilnehmergebühr beträgt 6 Euro.

Interessierte Erziehungsberechtigte können sich beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, unter der Telefonnummer: 0 26 81 81- 25 13 oder per Email unter anna.beck@kreis-ak.de informieren und ihre Kinder anmelden.