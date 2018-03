Veröffentlicht am 6. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl von Stammholz – Bisher unbekannte Täter entwendeten am Samstag, 03. März, in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr in der Gemarkung Hamm, in der Nähe des historischen Friedhofes fünf Kirschbäume und zwei Fichten, die der Sturm Friderike entwurzelt hatte. Schadenshöhe circa 500 Euro.