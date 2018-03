Bewohner löschen Küchenbrand

Veröffentlicht am 6. März 2018 von wwa

BAD MARIENBERG – Küchenbrand in Mehrfamilienhaus – Am Montagabend, 05. März, gegen 20:10 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße in Bad Marienberg gemeldet. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kam es auf einer Herdplatte durch eingebranntes Fett zu einer Flammenbildung und einer starken Rauchentwicklung. Der Brand wurde durch die Hausbewohner selbstständig noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Quelle: Polizei