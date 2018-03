23. März in der Betzdorfer Stadthalle „Fußball ist unser Leben“

Veröffentlicht am 5. März 2018 von wwa

BETZDORF – Geben @coustics ihr letztes Konzert? Wenn man das Foto sieht, könnte man glauben, die bekannte und beliebte „feine Herrenband“ hätte die Seiten gewechselt und will sich nun als „unfeine Fußballrowdys“ einen Namen machen. Doch keine Angst, die Band bleibt ihren Seiten beziehungsweise Saiten treu, was sie am 23. März unter Beweis stellen wird.

Dann präsentiert die Band zum zweiten Mal einen höchst vergnüglichen Abend unter dem Motto „Fußball ist unser Leben“. Neben der Band laden die Fußballvereine SG 06 Betzdorf, SC Scheuerfeld und Sportfreunde Wallmenroth hierzu ein. Es wird ein bunter Streifzug durch Evergreens, Schlager und Fußballhits geben, von der Band im eigenen „@coustics-Sound“ und mit brillantem Entertainment vorgestellt.

Karten für 10 Euro für die Veranstaltung am 23. März ab 19:30 Uhr in der Betzdorfer Stadthalle gibt es in Betzdorf bei der Buchhandlung MankelMuth, im Gasthof Zur Post, im Woodys, in der Löwe4napotheke, im Bürgerbüro und im Frisiersalon Haarzeit in Betzdorf-Bruche.