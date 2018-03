Veröffentlicht am 5. März 2018 von wwa

BETZDORF – SG-Kindergartenturnier am 6. Mai –Nach dem großen Erfolg im Vorjahr veranstaltet die SG 06 Betzdorf auch in diesem Jahr ein Kindergartenturnier. Teilnehmen können alle Kindergärten aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. In diesem Jahr geht es um den „Habig-Cup“. Auf den Sieger wartet nicht nur eine Urkunde und eine exklusive Glas-Trophäe, sondern auch ein Preisgeld von 100 Euro. Die Zweit- und Drittplatzierten können sich über ein Preisgeld von 50 Euro und eine Urkunde freuen. Alle teilnehmenden Kinder erhalten außerdem eine Teilnehmerurkunde und eine kleine Überraschung.

Die SG 06 will mit dem „Habig-Cup“ auch für ihre Kinder- und Jugendarbeit werben. „In der Öffentlichkeit ist noch nicht genug bekannt, wie viel Einsatz und auch wie viele finanzielle Mittel von uns in diese Aufgabe gesteckt werden.“ erklärt der Pressesprecher des Vereins. „Allerdings wird das bunte Treiben auf dem Bühl auch zeigen, wie viel Freude gerade die Arbeit mit Kindern macht.“

Jeder Kindergarten aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain kann am Turnier teilnehmen. Eine Mannschaft besteht immer aus fünf Spielern plus Torwart (Auch Mädchen und Jungs gemischt).

Jeder Kindergarten kann auch mehrere Mannschaften melden. Allerdings ist ein Austausch der Spieler von einer in eine andere Mannschaft nicht erlaubt. Die Teilnehmer sollten eindeutig als Mannschaft zu erkennen sein (möglichst gleiche Kleidung) und Sportschuhe tragen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Es reicht zunächst die Angabe, wie viele Mannschaften gemeldet werden. Die Namen der Spieler/innen können nachgereicht werden.

Die Anmeldung richtet man an Bärbel Spies (baerbel.spies@sg06-betzdorf.de – mobil: 0171 4959685). Anmeldeschluss ist der 31. März 2018.