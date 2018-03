Golffahrer ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Veröffentlicht am 5. März 2018 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden; Fahren ohne Fahrerlaubnis – Am Samstagnachmittag, 03. März, gegen 14:35 Uhr, befuhren ein 43jähriger Fahrzeugführer mit einem Opel Vectra und ein 33jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf hintereinander die Holschbacher Straße aus Richtung Hermannstraße kommend in Richtung Morsbacher Straße. In Höhe der Hausnummer 12 setzte der Vorausfahrende seinen rechten Fahrtrichtungsanzeiger und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 33 Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr seitlich auf den stehenden Opel auf. An beiden Fahrzeugen entstanden circa 3.500 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 33jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.