Regionale Sämereien-Tauschbörse im UNIKUM Altenkirchen

Veröffentlicht am 5. März 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Lebendige Gärten, wie geht das?! – regionale Sämereien-Tauschbörse – Noch nie war die Auswahl an Büchern zum Thema Garten so groß wie heute: alle versprechen „Gartenglück“. Was macht da einen lebendigen Garten aus? Das zeigt die Freie Landschaftsarchitektin und NABU AK Vorsitzende Jutta Seifert am Freitag, 9. März, ab 19:00 Uhr und auch wie man Igel, Zaunkönig, Wildbienen, Zitronenfalter, Glühwürmchen und Co. im eigenen Garten aktiv unterstützen kann.

Wesentliches Kennzeichen ist die Vielfalt, die sich in Materialien, Pflanzen und Tieren des Gartens, aber auch in dem eigenen menschlichen Handeln im Garten widerspiegelt. Zahlreiche Tipps und offener Erfahrungsaustausch inklusive! Vorher, ab 18:30 Uhr und nachher, Abgabe von Tomatensamen und generelle Sämereientauschbörse aller Teilnehmer/innen. Foto: Privat