Veröffentlicht am 5. März 2018 von wwa

KIRCHEN – „Siegperle“ kombinierte Wanderung mit Burgbesichtigung –Zu einer Münsterlandwanderung in Dülmen setzte sich ein Bus mit den Wanderfreunden „Siegperle“ in Bewegung. Dabei stattete der Kirchener Verein den 86. Internationalen Volkswandertagen der Wanderfreunde „Immer-Fit“ Dülmen einen Besuch ab. Die Flachlandwanderstrecken, fünf und zehn Kilometer, ließen sich locker von allen bewältigen und zurück im Ziel wurden die Teilnehmer bestens verpflegt. In Form eines Sandwich Toasters wurden die „Siegperlen“ für ihre Busgruppenstärke mit einem Ehrenpreis belohnt. Anschließend führte der Ausflug weiter ins nahe gelegene Lüdinghausen zur Burg Vischering, einer der bedeutendsten und schönsten Wasserburgen Deutschlands. Erst seit Anfang Februar 2018 ist diese Burg nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder komplett zu besichtigen, so dass man sich ausgiebig Zeit nahm, die alten Gemäuer und das Museum näher zu erkunden. Im Cafe Reitstall mitten in der Burganlage wurde von den großartigen Torten gekostet und aus der historischen Backstube nahm sich ein mancher noch ein ofenfrisches, leckeres Brot mit auf die Heimfahrt. Fotos: Privat