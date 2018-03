Veröffentlicht am 4. März 2018 von wwa

NIEDERZISSEN – Zwei Schwer- und eine verletzte Person bei Verkehrsunfall bei Niederzissen – Am Sonntagmorgen, 04. März, um 06.:46 Uhr ereignete sich auf der BAB A 61 in Richtung Köln, Gemarkung Niederzissen, circa einen Kilometer hinter der Auffahrt Niederzissen ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Klein-Pkw kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw. Der Kleinwagen hob durch den Anstoß ab, flog über die rechte Schutzplanke in die Böschung, wo er sich mehrfach überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Insassen wurden schwerverletzt, konnten sich jedoch noch selber aus dem Fahrzeug befreien. Der andere beteiligte Pkw blieb fahruntüchtig mitten auf der Fahrbahn stehen, die Insassin wurde leichtverletzt.

Für die Rettungs-und Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Köln für die Dauer von 40 Minuten komplett gesperrt. Im Anschluss war die Unfallstelle einspurig passierbar. Wegen geringem Verkehrsaufkommen betrug der Rückstau maximal einen Kilometer. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig der Rettungsdienst mit Notarzt und die freiwillige Feuerwehr Mendig sowie ein Abschleppunternehmen.