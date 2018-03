Veröffentlicht am 4. März 2018 von wwa

BETZDORF – Platz da! Selbstverständlich für Frauen – Anlässlich des Internationalen Frauentages erklären die Frauen vom Ortsverband Betzdorf-Kirchen/ Gebhardshain von BÜNDNIS 90/ Die Grünen: „Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen. Wir wollen die Hälfte der Macht für Frauen, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Frauen müssen gleichberechtig mitbestimmen, mitentscheiden und mitgestalten können. Wir sagen „Nein“ zu einem Rückfall in eine Zeit, in der die Politik männlich, konservativ und rechtspopulistisch ist. Vor allem wollen wir, dass Frauen selbstverständlich und selbstbewusst die Plätze einnehmen können, die ihnen zustehen. Denn nach wie vor liegt bei der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung, wie das Gesetz sie fordert, auch in Deutschland einiges im Argen“.

Deshalb sagen auch wir Grüne des Ortsverbandes: Platz da! Selbstverständlich für Frauen. Wir möchten am Freitag, 9. März auf dem Betzdorfer Wochenmarkt Rosen an Frauen verteilen und so darauf aufmerksam machen, dass wir in Politik und Wirtschaft mehr Frauen brauchen. Wir werden uns auch weiterhin für die Forderungen nach gleichen Löhnen für Frauen und Männer und die gleichen Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt einsetzen. Aber auch für die gerechte Aufteilung von Erwerbstätigkeit und Führsorgearbeit zwischen Frauen und Männern.