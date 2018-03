Veröffentlicht am 4. März 2018 von wwa

REGION – Populismus als Herausforderung für die Demokratie – auch in Neuwied! –Populismus schürt Hass gegen „die da oben“ und gegen zugewanderte Menschen. Populismus macht respektlosen Umgang untereinander hoffähig und schwächt die Demokratie. Auch Neuwied bleibt von solchen Tendenzen nicht verschont. Der Vortrags- und Diskussionsabend am 15. März ab 19:00 Uhr in der VHS Neuwied (Raum 409) mit dem Neuwieder Prof. Dr. Josef Freise geht der Frage nach, was Populismus ist, wie er entsteht und wie er verhindert werden kann. Was können wir vor Ort in unserer Stadt Neuwied tun, um Ausgrenzungen zu verhindern und eine politische Kultur des menschlichen Umgangs miteinander zu pflegen? Die Lokale Agenda 21 in Stadt und Kreis Neuwied freut sich auf diesen Abend und lädt alle Interessierten herzlich hierzu ein.